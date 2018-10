La asistencia es de James Rodríguez, de acuerdo a la estadística. Carlos Bacca hizo una soberbia jugada en el Colombia vs. Costa Rica para poner el primero del partido. El delantero colombiano se lució, eludió rivales, entró al área y venció la valla de Keylor Navas. Luego, el atacante celebró con sus compañeros en un gran momento para la Selección Colombia.



Como puede verse en el video, Bacca entró en diagonal hacia el área y le pegó al primer palo del portero del Real Madrid. ¿Tenía algo que hacer Keylor? Creemos que no. Es más un gol con la potencia del ex AC Milan. Bacca pide un lugar en el equipo. No en los amistosos, sino en la próxima Copa América como Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.



Cabe recordar que Colombia llega al partido frente a los 'Ticos' motivada por su triunfo 2-4 ante Estados Unidos la semana pasada, y su técnico interino, Arturo Reyes, pudo contar con todos sus convocados, entre los que sobresalen Falcao García y los centrocampistas James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.



Por su parte, la selección de Costa Rica dirigida por Gustavo Matosas arrastra una penosa racha negativa a nivel selección. El equipo tico no gana desde hace 8 partidos (7 derrotas y un empate), entre duelos amistosos y del Mundial Rusia 2018.