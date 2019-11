¡La que se perdió! Alfredo Morelos quería seguir dulce de cara al gol, luego del tanto del triunfo que marcó ante Perú el último viernes; sin embargo, el delantero del Rangers desperdició lo que pudo ser el primero, pues su disparo no llevó buena dirección ni fuerza, y finalmente el guardameta Padilla evitó el primero del Colombia vs Ecuador, que se disputa en el Red Bull Arena de New Jersey de Estados Unidos.

Morelos aprovechó un error en salida de la defensa ecuatoriana para emprender veloz carrera hacia el arco rival, pero al intentar colocar el balón con el botín derecho, no le dio demasiada precisión y el portero ‘norteño’ pudo recuperarse.

Minutos después cayó el primero

Cuando ya el encuentro moría en su primera parte, Mateus Uribe apareció en el área para tomar un pase de Medina, a la salida de un tiro de esquina, y rematar de derecha para el primero del encuentro. Así se fueron a vestuarios.

Gol de Mateus Uribe en Colombia vs Ecuador

LA PREVIA DEL PARTIDO

Colombia viene de ganarle en el último suspiro del partido a Perú, en un duelo donde fue claramente superado a nivel futbolístico y que dejó inconforme a los seguidores del país ‘cafetero’. Por su parte, Ecuador, que se encuentra en plena renovación, viene de golear 3-0 a su similar de Trinidad y Tobago.

