El equipo dirigido por Carlos Queiroz llegó a tiempo y con la tranquilidad que demuestra su juego al Hard Rock Stadium de Miami para afrontar el duelo amistoso internacional por fecha FIFA ante la Selección Peruana que dirige el profesor Ricardo Gareca.

Sin James Rodríguez -desconvocado por una lesión que sufrió este jueves en la rodilla-, los futbolistas colombianos se enfrentarán a un rival que conocen mucho y bien, al que en el último partido entre ellos -también por amistoso- golearon a domicilio.

PREVIA DEL PARTIDO

Perú y Colombia tendrán que hacer unas variantes en sus oncenas titulares debido a las lesiones de algunos jugadores. Por ejemplo, James Rodríguez no estará en el once ‘cafetero’, pero ello no indica que el equipo de Carlos Queiroz deje de ser peligroso en ataque.

El jueves pasado la ‘blanquirroja’ no pudo entrenar con normalidad en la cancha que habían programado debido a que una fuerte lluvia cayó sobre Miami. Ante esto el ‘Tigre’ decidió llevar a los jugadores al hotel de concentración y continuar los trabajos allí para poder llegar con ritmo al duelo ante Colombia.

“Tenemos un duelo muy importante con Colombia, más allá de unas cosas que se han presentado queremos enfocarnos e el partido. Se presentó un imprevisto con la lluvia que no nos dejó entrenar. Lo solucionamos viendo videos, en un gimnasio. Tenemos un día más para entrenar antes del partido y creemos que vamos a llegar bien. No lo tomamos como un problema el no haber entrenado”, sostuvo el director técnico de la Selección Peruana al respecto.

