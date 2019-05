¡Golazo de Colombia! El perfecto centro de Alvarado para el cabezazo de Sinisterra y el 1-0 ante Tahití [VIDEO]

Colombia busca asegurar la clasificación a la siguiente fase del Mundial Sub 20 Polonia 2019 venciendo a la 'cenicienta' del grupo, Tahití. El equipo cafetero saltó al campo en busca del gol que le de la tranquilidad y le bastaron tan solo 8 minutos para festejar el primero.

Jaime Alvarado cobró desde la esquina, colocando el balón cerca al borde del área chica, ahí esperaba Luis Fernando Sinisterra, quien se elevó para conectar y gritar el 1-0 que asegura el pase a los octavos de final del torneo al equipo de Arturo Reyes.

Colombia vs. Tahití: GOL Sinisterra para el 1-0 de los cafeteros por el Mundial Sub 20 2019. (DirecTV)

La última derrota de Colombia ante Senegal, en la previa del choque ante Tahití, era algo que no estaba en los planes del entrenador cafetero que se imagino llegar a esta fecha clasificado y tratando de darle descanso a su equipo. Sin embargo los cálculos no fueron correctos.



Ahora, los cafeteros no tienen margen de error y necesitan urgente un triunfo para asegurar su clasificación en cualquiera de sus posiciones: como líder, como segundo o uno de los mejores terceros del certamen.

