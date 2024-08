Al Qadisiyah, donde milita el peruano André Carrillo, ha realizado fichajes destacados como Nacho Fernández, Pierre Emerick Aubameyang, Nahitan Nández, Koen Casteels y Ezequiel Fernández en su regreso a la Primera División de Arabia Saudita, pero sigue buscando fortalecer su plantilla. Actualmente, el club está intereado en fichar a Paulo Dybala del AS Roma con una oferta millonaria que ronda los 25 millones de euros. La oferta se produce tras una propuesta previa rechazada por el argentino y una reciente suplencia en un amistoso, lo que ha generado inquietud en la afición romana a solo días del inicio de la Serie A. Este sería el once del conjunto saudí con la posible llegada del ex Juventus.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.