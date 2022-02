Finalmente, y tras varios días de tensión, la guerra entre Rusia y Ucrania estalló este jueves, luego de que Valdimir Putin ordera el bombardeo a Kiev y otras ciudades ucranianas. En medio de la incertidumbre y pánico que se vive en el país ucraniano, un grupo de futbolistas brasileños del Dinamo y Shakhtar, junto a sus familias, han enviado un desesperado mensaje a su Gobierno con el fin de que los ayuden a salir de territorio hostil.

“Hola gente, aquí estamos todos reunidos jugadores del Dinamo y Shakhtar con nuestras familias”, empezó diciendo Marlon. Y completó: “Las fronteras y el paso aéreo están cerrados. No tenemos cómo salir. Pedimos apoyo y ayuda al gobierno de Brasil”.

Tras la grabación del video, el delantero Moraes le envió un audio al periodista Arthur Quezada pidiendo la viralización del mismo. “La situación es desesperada. Les pido que divulguen este video para que llegue al gobierno. Las fronteras están cerradas, los bancos, no hay combustible, no habrá comida, no habrá dinero. Estamos reunidos esperando un plan para salir de Ucrania”, imploró.

Luego el futbolista le cedió el espacio a una de las esposas del grupo: “Las mujeres estamos con los niños y nos sentimos un poco abandonadas, porque no tenemos nada que hacer, no sabemos qué hacer. Las noticias no nos llegan excepto las de Brasil y hacemos un llamamiento incluso en nombre de los niños. Cada uno salió corriendo de sus casas al hotel, cada uno con una prenda de ropa, no sabemos si habrá comida, así que queríamos intentar pedir ayuda para solucionar nuestra situación”.

Shakhtar Donetsk tiene en sus filas a los jugadores brasileños Tobias Vinícius, Dentinho, Maycon, Fernando, Moraes, Marlon, Vitao, Ismaily, Dodo, Marcos Antonio, Alan Patrick, David Neres, Tete y Pedrinho. Dinamo Kiev, por su parte, cuenta con el extremo Vitinho.

El ex Barcelona Marlon también brindó una entrevista al medio catalán Muno Deportivo para profundizar sobre la situación que están transitando: “La palabra es caos ahora mismo. Estamos protegidos aquí en el hotel, pero queremos soluciones. Es una situación terrible, hay miedo. Tenemos a nuestras familias, a nuestros hijos y mujeres, yo tengo también a mi suegra, queremos estar a salvo”.

La Liga se suspendió

La Premier ucraniana, principal competición de clubes del país, ha anunciado a través de un comunicado que el torneo queda suspendido oficialmente, después del ataque de Rusia, que esta madrugada ha bombardeado con misiles la región del Donbass.

Tras 18 fechas disputadas, el Shakhtar lidera la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el Dinamo, pues el primer equipo acumula un total de 47 unidades. En el fondo de la tabla se encuentra el Mariupol, equipo que apenas acumula ocho puntos.





