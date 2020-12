Los Sudamericanos Sub 20 y Sub 17, programados para febrero y marzo del próximo año, respectivamente, quedaron postergados ante la inminente suspensión de los Mundiales de esas categorías por nuevos efectos de la pandemia de coronavirus (COVID-19), informó este martes la Conmebol.

El Consejo de la casa madre del fútbol sudamericano se reunió de manera virtual y resolvió aplazar los torneos clasificatorios para el segundo semestre de 2021, frente a una posible segunda ola de contagios del nuevo coronavirus.

El Sudamericano sub 20 estaba pactado a disputarse entre el 2 y el 27 de febrero en Colombia, con miras al Mundial de Indonesia de la división, mientas que el certamen sub 17 se iba a realizar del 31 de marzo y al 25 de abril en Ecuador, de cara al Mundial que organizará Perú.

“El Consejo analizó también la programación de las competiciones juveniles masculinas para el año que comienza, así como las Eliminatorias mundialistas del Fútbol Playa. Conviene recordar que los torneos de las distintas categorías y modalidades de fútbol quedaron suspendidos en el continente desde el inicio de la pandemia. En el caso de los torneos juveniles, se aguarda la definición de la FIFA sobre la cancelación o no de los mundiales Sub 17 y Sub 20”, señala el comunicado emitido por Conmebol.

“En caso de que la FIFA desista de organizar estos certámenes, el Consejo resolvió que los sudamericanos se lleven a cabo de igual manera en el segundo semestre del año entrante. Por su parte, las eliminatorias para el Mundial de Fútbol Playa que se jugará en Rusia fueron fijadas para mayo, con sede en Brasil”, agregó el organismo.





TE PUEDE INTERESAR