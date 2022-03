El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, señaló este jueves que el proyecto propuesto por la FIFA de celebrar el Mundial cada dos años pronto estará “fuera de la mesa”, porque es “imposible para todos”, asunto que “siguen discutiendo”, insinuando que los dos organismo estarían cerca de alcanzar un acuerdo respecto a este asunto. Y aseguró que esa solución podría ser los enfrentamientos entre el campeón de Eurocopa y Copa América.

“Discutimos con la FIFA regularmente y el Mundial cada dos años es imposible para todos en el fútbol. Me alegro de que ahora la FIFA también se dé cuenta. Todavía estamos discutiendo, hablé con el presidente de la FIFA ayer y lo admitimos absolutamente, no podemos decir que el fútbol en otros continentes no se puede desarrollar, pero debemos estar alineados. No se debería perjudicar a las federaciones europeas y sudamericanas”, expresó Ceferin en la Cumbre de Negocios del Fútbol del Financial Times.

El máximo dirigente del fútbol europeo insistió en que, en la actualidad, celebrar el Mundial cada dos años es un tema que está “fuera de la mesa” en las reuniones entre UEFA y FIFA. “Estamos discutiendo y queremos ayudar. No podemos decir que el fútbol europeo es fútbol europeo y no permitimos nada más”, añadió.

“Ese nunca fue nuestro enfoque y no lo será en el futuro. Estamos discutiendo, no creo que sea correcto, pero estoy seguro de que llegaremos a una solución muy pronto con la FIFA”, explicó.

Ceferin sugirió que esta solución podría ser enfrentar al ganador de la Eurocopa con el vencedor de la Copa Ámerica, convirtiéndolo en un evento fijo en el calendario internacional. Así, el próximo 1 de junio, en Londres, se disputará un Italia-Argentina, bajo el nombre Finalissima, y organizado por la UEFA y la CONMEBOL.

“Creo que es algo muy bueno e interesante que las dos confederaciones, las únicas que ganaron las copas, jueguen un partido entre sí. Muchas de nuestras grandes federaciones y también las sudamericanas quieren jugar más partidos entre unos y otros y tiene sentido. Estamos tratando con la FIFA cómo lo haríamos y si sería juntos. Probablemente sí”, señaló Ceferin.





