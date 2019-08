Ellos también dijeron 'no': los futbolistas que pidieron ser excluidos de los llamados de sus selecciones

Paolo Guerrero no fue tomado en cuenta en la lista de convocados para los amistosos de Perú contra Ecuador y Brasil por "un pedido personal" del capitán peruano, según dio a conocer este viernes el seleccionador, Ricardo Gareca.



"La ausencia de Paolo Guerrero fue por un pedido expreso de él. Ante esa situación, nosotros siempre consideramos los pedidos y accedimos. Estaba dentro de la lista, pero lo pidió y entendemos que es una situación muy particular, especial", señaló Gareca en la conferencia de prensa de presentación de la lista de los 24 convocados para las dos fechas FIFA.



Desde inicios de la semana pasada el Internacional de Porto Alegre buscaba convencer a la Federación Peruana de Fútbol de dejar libre a Guerrero para las fechas de los amistosos que se jugarán en Estados Unidos el 5 y 10 de septiembre, debido a que Inter, club donde milita Guerrero, debe recibir el 4 al Cruzeiro en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa brasileña.



Guerrero no es el único caso en nuestro continente. Claudio Bravo y David Pizarro se autoexcluyeron de la Selección de Chile. El rechazo más curioso se dio en Honduras, donde Carlo Costly no figuró en la lista de convocados luego que su casa de inunde y pida permiso para ir a verla.

