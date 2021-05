Conmebol anunció hace algunos días que Colombia no sería uno de los organizadores de la Copa América 2021. El ‘país cafetero’ atraviesa por un momento político muy complejo y no existen las medidas de seguridad necesarias para albergar el mega evento. Tras la noticia, el ente rector del fútbol sudamericano buscó algún país que lo reemplace; sin embargo, al no encontrar alguno, todo hace indicar que Argentina tomaría las riendas de toda la competición.

Este miércoles, Conmebol publicó un comunicado oficial, dejando claro que el país albiceleste ofrece la logística necesaria para que el torneo se pueda realizar sin complicaciones.

“El gobierno argentino presentó a la CONMEBOL un estricto protocolo para que se realice la CONMEBOL Copa América 2021 en el país”, inicia el documento publicado en la página web.

“El análisis de la disputa de esta CONMEBOL Copa América y sus protocolos sanitarios para que se pueda organizar en el país quedará bajo el riguroso estudio de funcionarios del Ministerio de Salud de la República Argentina”, explica.

Alejandro Domínguez se reunió primero con el Ministro de Deportes, Matías Lammens y luego con Alberto Fernández, presidente argentino. En la reunión, los representantes del gobierno, se comprometieron a habilitar las sedes adicionales para la realización de los partidos. La reunión se realizó en la Quinta de Olivos se evaluaron los aspectos organizativos y logísticos.

Se habla de que los nuevos estadios que se habilitarían para la Copa sería el de Estudiantes de la Plata, el Amalfitani de Vélez o el Bicentenario de San Juan.

Conmebol anunció que Argentina pidió ser el organizador total de la Copa América. (Captura: Conmebol)

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.