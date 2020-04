No se guardó nada. El coronavirus es hoy una realidad en Chile y, como en gran parte del mundo, esta enfermedad no ha traído más que crisis, inestabilidad financiera y muertes al país. Sin embargo, hay quienes intentan aprovecharse de esta situación para hacer reajustes que no hacen otra cosa que perjudicar al pueblo, tal y como denunció este sábado el futbolista Arturo Vidal.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el centrocampista chileno del Barcelona no dudó en criticar y dedicarle duras palabras a los directivos de Colo Colo, su exequipo, denunciando que a los jugadores del ‘Cacique’ se les ha reducido el sueldo para solucionar un déficit financiero que venía de mucho antes de la pandemia.

“Todo mi apoyo a los jugadores en esta situación. En todo el mundo se está negociando y llegando a acuerdos. Blanco y Negro quiere aprovechar esta crisis para solucionar sus graves problemas de gestión a costa del salario de sus trabajadores”, se lee en la primera parte de la publicación de Vidal al respecto.

Asimismo, el volante del Barza insistió en la falta de comunicación de parte de la dirigencia de Colo Colo, que al parecer solo busca su bienestar sin importarle las necesidades de sus jugadores. Motivo por el cual, Arturo Vidal pidió a las cabezas del club que entiendan la gravedad de la situación.

“Es una mancha que va a quedar para siempre. Colo-Colo es de su gente, Colo-Colo se respeta”, sentenció el futbolista. Hasta la fecha, las posturas entre la directiva del ‘Cacique’ y su plantilla están confrontadas. No hay acuerdo entre ambas partes, y el recorte salarial ya comienza a afectar a más de un jugador del equipo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Joven realizó mortal maniobra en un piscina que pudo costarle la vida y es viral (Video: Instagram)