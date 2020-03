Siempre he estado acostumbrado a informar solo sobre el fútbol. Sin embargo, aquí me tenéis, compartiendo con vosotros lo que siento. Soy, como muchísimas otras personas, un italiano en España. Por un lado, está mi país de nacimiento y, por el otro, el que me dio la oportunidad de convertirme en lo que soy, un periodista.

Italia y España, España e Italia…dos mundos tan parecidos que hoy se encuentran en una cuarentena que parece no acabar nunca. Dos pueblos que se abrazan y luchan juntos para que este maldito bicho desaparezca para siempre. Sí, como algunos lo llaman aquí, ‘el bicho’, más conocido como el coronavirus o Covid-19.

Que este virus haya cambiado nuestras vidas para siempre es un hecho. Este enemigo invisible, de repente, ha reemplazado la normalidad que caracterizaba nuestras vidas con la excepcionalidad que ahora envuelve nuestra cotidianidad. Ayer nos despertábamos con un sol brillante y con los parques llenos de vida, mientras que hoy vivimos una situación límite: los hospitales se colapsan, la economía se está derrumbando y muchas, muchísimas personas están enfermando y muriendo. Ante esta terrible situación, el hecho de que esté prohibido salir o viajar ha pasado a un segundo plano.

Eso sí, lo que me hace ver la luz al final del túnel es el esfuerzo que están haciendo nuestros héroes, llámense médicos, enfermeros, policías, personal sanitario, servicios de limpieza o empleados de supermercados, personas que trabajan día y noche para que un día pueda volver esa serenidad que tanto necesitamos. Y por eso, les dedico a ellos mi pequeña reflexión y les doy todo mi apoyo.

Por lo que a mí se refiere, ahora que tengo más tiempo para analizar las cosas, aquí estoy, sentado delante de mi ordenador, en mi casa en Madrid, con un ligero suspiro de melancolía pensando en cuándo podré volver a visitar mi querido país, ver a mis padres y a mis amigos. Necesito estar con ellos, abrazarles y decirles que todo, por fin, ha salido bien. Pero, de momento, no hay ni modo, ni fecha para hacerlo.

Ahora solo podemos agarrarnos a esta energía positiva que cada día, desde cada balcón, nos infunden. La horrible pesadilla que está arropando a nuestro mundo, antes o después, pasará, y lo cierto es que cuando ocurra volveremos a deleitarnos, entre otras cosas, con el fútbol, este maravilloso deporte que tanto nos gusta y que nos hace sufrir y, sobre todo, disfrutar.

Por Federico Titone

