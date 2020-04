La pandemia por el coronavirus que azota al planeta ha recalado en todos los aspectos habidos de la vida cotidiana, siendo uno de estos el plano deportivo, claro. En este sentido, te presentamos a manera de galería un once de futbolistas que por alguna u otra razón están relacionados con esta enfermedad que ya lleva cobrando miles de vida en el mundo.

Principalmente por su nombre, jugadores como el portero chileno Cristopher Toselli, el mexicano Jesús Corona o el fallecido delantero italiano Walter Del Médico, destacan entre otros en esta alineación a propósito del COVID-19.

Asimismo, hay otros futbolistas que también están ligados al coronavirus por su nombre o apodo, pero que no tomamos en cuenta para este XI por un tema más de selección. Entre ellos encontramos a ‘Trapito’ Barovero, Erickson Acajabón o al argentino Gonzalo Bergessio. ¿Quieres saber más de este once? No te pierdas esta galería.

