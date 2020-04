La Eredivisie se encuentra suspendida por la pandemia del coronavirus que ataca al planeta entero y todo hace indicar que no volverá. A inicios de abril, los clubes se reunieron para determinar la fecha exacta en la que volvería a ‘rodar el balón’, pero esto no es posible si el gobierno de Mark Rutte da el visto bueno, algo que parece que no sucederá.

El primer ministro neerlandés, informó este martes que la prohibición de eventos deportivos sujetos a licencias se extendió al 1 de septiembre. Esto haría que la Eredivisie, torneo de los Países Bajos, no se juegue más y los clubes tomen la decisión de dar por finalizada la temporada 2019-20.

Los partidos de fútbol profesional están sujetos a eventos de licencia, incluso si no hay público presente. Aunque el KNVB inicialmente asumió que podría existir una solución, el gabinete indicó que no existirán cambio de planes.

En las últimas semanas, clubes como Ajax, AZ y PSV, entre otros, han estado a favor de terminar la temporada. Depende de KNVB decidir cómo se decide la competencia. Las tres opciones más lógicas son jugar con los mismos veinte clubes la Eredivisie de la próxima temporada, anular la temporada o tomar la posición actual como guía.

Se tenía planeado que la temporada 2020/21 comenzara la tercera semana de agosto, unos 20 días más tarde de lo habitual, por lo que la federación les ha planteado a los clubes imitar a la Premier inglesa y celebrar partidos durante las Navidades. Esto ya no podrá suceder.

