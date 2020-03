LaLiga, la Serie A, la Premier, la Ligue 1, la Bundesliga, la Champions y la Europa League no se jugarán por la crisis del COVID-19. Europa está paralizada por la pandemia.os futbolistas trabajan desde sus hogares por la cuarentena con la incertidumbre de cuándo volverán a jugar.

Más de un futbolista anunció que esta sería su última temporada y podrían despedirse sin volver a jugar. Este es el caso de Claudio Pizarro.

A inicios de este año futbolístico, el atacante peruano, confesó que se retiraría con el Werder Bremen en junio del 2020.

“Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a competencia europea con Werder en mi último año. Eso me haría muy feliz”, dijo en conferencia de prensa en agosto del 2019.

Como Claudio, más de un futbolista podría retirarse con el coronavirus encima. Aun no se conoce cuándo regresará el fútbol.

España parece tener un panorama más claro

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se reunió ayer con su equipo de confianza. Hoy volvió a convocar a su Comité de Dirección para terminar de dar forma a la estrategia que se viene analizando para que el balón vuelva a rodar en España.

LaLiga trabaja en la posibilidad que el campeonato español pueda reiniciarse en la primera semana de mayo, es decir, entre el 2 y 3, aunque se intentaría que sea antes. Su finalización sería en junio, disputando jornadas los fines de semana y entre semana para dar espacio a los Playoffs de Segunda División.