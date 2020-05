Como bien es sabido por todos, la propagación del coronavirus puso en alerta a todos los países del mundo, que -en el plano futbolístico, al menos- se vieron obligados a suspender todas sus actividades relacionadas al deporte, a fin de de mantener a salvo la salud y la integridad de las personas.

Sin embargo, los días fueron pasando y en países como Alemania, España e Italia, la vuelta del deporte rey está cada vez más cerca. Alemania, por ejemplo, anunció el regreso de la Bundesliga el próximo 16 de mayo, mientras que en los otros mencionados países los clubes se encuentran pasando las respectivas pruebas médicas contra el COVID-19.

Por ello, en vista de la pronta reanudación del fútbol, es imposible no pensar en cómo será ahora este deporte sin celebraciones ni contacto físico. Los goles no serán los mismos y esto bien lo sabe ‘ESPN’, que este sábado elaboró un top de los gritos sagrados hoy ‘prohibidos’ a causa del coronavirus. Sin duda, nada volverá a ser como antes. No te pierdas la siguiente galería.

¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Estas se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). El último caso que se conoce es el COVID-19, que debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

