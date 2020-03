Ver para creer. El coronavirus es ya una realidad. Su fuerte irrupción en el plano futbolístico ha hecho que la mayoría de torneos se vean parados. En este sentido, la medido para combatir este mal fue clara: permanecer en cuarentena para así evitar que este virus se siga dispersando por el mundo.

No obstante, parece que a algunos jugadores esto no les preocupa, pues han dejado su aislamiento de manera repentina. Si bien es cierto que unos cuantos tienen el permiso de su club -ya sea para ver a su familia o por otra excepción- este acto no dejar de ir en contra de todo los cuidados que se deberían promover.

Como bien es sabido por todos, la propagación del coronavirus ha puesto en alerta a todos los países del mundo, que -en el plano futbolístico, al menos- se han visto obligados a suspender todas sus actividades relacionadas al deporte, a fin de de mantener a salvo la salud y la integridad de las personas.

¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Estas se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). El último caso que se conoce es el COVID-19, que debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.