El coronavirus ya golpea el mundo del fútbol. Casi todas las ligas del deporte rey han parado por el brote de la enfermedad y debido a esto los equipos no pueden generar ganancias. No hay dinero por concepto de taquillas y, por lo mismo, de dónde pagarle millonarios sueldos a los jugadores.

Al los torneos estar paralizados a causa del COVID-19, el mercado de fichajes también va a tener que correr varios meses. Es por ello que FIFA ya trabaja en lo que sería un supermercado nunca antes de visto para así reactivar la economía de traspasos en el mundo.

Y es que según el diario inglés The Telegraph, FIFA tiene en mente que el periodo de fichajes empiece en el mes de julio y acabe en enero de 2021. Así como se lee: más de seis meses en el que los equipos podrán contratar y dar salida a jugadores. Esta medida no se tomaría si el coronavirus no hubiese avanzado en las últimas semanas.

El coronavirus y lo que genera a los fichajes

No hay nada confirmado hasta el momento, pero los diversos equipos del Viejo Continente - sobre todo los tops - ya hacen gestiones y analizan su economía para distribuir su dinero de la mejor manera.

Hay que tener en cuenta que grandes clubes como Barcelona quieren que su plantel se reduzcan los sueldos de manera considerable. No hay caja para asumir los altos costos de las fichas de los futbolistas. Todo lo que genera el coronavirus.

Por otra parte, la Premier League está programada para que regrese el 30 de abril, aunque todo dependerá de lo que digan las autoridades locales respecto a la enfermedad.

