Los países toman medidas para contener el coronavirus, pero tal parece que esta enfermedad se seguirá expandiendo alrededor del mundo. Campeonatos del Viejo Continente han sufrido y han sido suspendidos: LaLiga Santander no tendrá acción por dos fechas, en tanto que la Serie A recién volverá a los terrenos de juego el 3 de abril.

También la Champions League se ha visto afectada por el coronavirus ya que, por ejemplo, Manchester City - en conjunto con UEFA - optaron por aplazar el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League. Sin los principales torneos sin actividad este fin de semana, ¿qué ver en la televisión?

La Premier League no ha sufrido alteraciones a causa del coronavirus y hay partidos pactados para el fin de semana (Tottenham vs. Manchester United, Arsenal vs. Brighton), aunque es probable que en las próximas horas la FA tome la decisión que sean a puertas cerradas.

¿Qué fútbol ver este fin de semana por el coronavirus?

Premier League: ✔

Serie A: aplazada

LaLiga: aplazada

Ligue 1: puertas cerradas

Bundesliga: puertas cerradas

La Bundesliga y la Ligue 1 de Francia no paran, pero está confirmado que los partidos de primera división en ambos países no serán con público. Asimismo, para la semana que viene, se aguarda que la totalidad de cotejos de la Champions y Europa League sean suspendidos. La Eurocopa también está en vilo.

Los amantes de la NBA tampoco verán a sus equipos favoritos ya que el campeonato norteamericano fue suspendido en su totalidad. Tampoco habrá acción en el tenis (ATP) durante seis semanas, la Major League Soccer (MLS) tendrá una para de un mes y la Eredivisie, primera de Países Bajos, también fue aplazada por el coronavirus.

