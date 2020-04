Los caminos de la vida son muy diversos. Christian Barahona, desde que era muy pequeño, estaba seguro de dos cosas: le gustaba la comida de su mamá y cuando sea grande iba a dedicarse al fútbol. Jamás se imaginó que antes de terminar la primaria viajaría a otro continente, que le abriría las puertas del futsal internacional y viviría una cuarentena particular en Suecia.

Christian creció en Mangomarca, una urbanización en San Juan de Lurigancho. A los 6 años fue inscrito en la academia de Alianza Lima, donde su talento lo llevó a ser seleccionado entre muchos niños para ser parte de sus divisiones de menores. Allí permaneció casi por cinco años, de los cuales guarda grandes recuerdos.

“Jugué para Alianza Lima en la categoría 90′ hasta los 11 años. Recuerdo que iba a los entrenamientos y pude ver practicar a Jefferson Farfán y Josepmir Ballón. Ellos eran adolescentes cuando iba a Matute. Fue una etapa muy bonita de mi vida”, cuenta Christian a Depor desde Suecia, país que le abrió las puertas y le permitió continuar con su pasión: el fútbol.

Antes de terminar la primaria partió con su mamá a Suecia. Llegó y no sabía ni el idioma ni dónde quedaba en el mapamundi. “Aquí hablan inglés y sueco, así que no entendía las clases. Con los pocos niños que hablaban español podía ponerme al corriente, lo único que me ayudó fue el fútbol. Conseguí amigos rápido por lo bueno que era, aunque hablaba masticado”, recuerda Barahona, con afecto, el inicio de su carrera.

De Perú para el mundo

Su buen pie lo hizo destacar, especialmente por la banda derecha, pero no fue hasta el 2016 que llegó al futsal. “Me fui al futsal, porque se parecía mucho a las ‘pichangas’ que disfrutaba con mis amigos en el patio del colegio. Sentía que se adaptaba mejor a mi estilo de juego, con más toque de pelota”, confiesa Christian, quien hoy se desempeña como extremo en el Hammarby, el mismo equipo que le abrió las puertas a su llegada a Suecia de niño.

Su destreza con el balón lo volvió titular indiscutible en cada partido, por lo que, cuando llegó el momento de elegir a la delegación que viajaría a China para representar a Suecia en el Mundial de la Alianza Internacional de Futsal (IFA), Christian estuvo de todas maneras. Con pasaporte en mano -tiene la doble nacionalidad- y la maleta repleta de ilusiones partió al gigante asiático con el objetivo de traer la copa. Y así fue, lo consiguió.

“Enfrentamos a las delegaciones de Nueva Zelanda y Australia -que eran los favoritos-, también a China hasta llegar a la final contra México. Tuvimos que irnos a penales, pero valió la pena. Fue una de las experiencias más lindas que he tenido, aunque nunca imaginé que meses después pasaría lo del coronavirus”, comentó Christian, quien sigue asistiendo a las prácticas de su equipo, pero solo en campo abierto y manteniendo las reglas de distanciamiento.

Coronavirus en Suecia

El coronavirus detuvo la liga de futsal en Suecia, uno de los países que más se ha resistido a aplicar medidas extremas contra este virus. El torneo se quedó en semifinales, donde Hammarby ganó el partido de visita. Aquí las escuelas y restaurantes siguen abiertos, mientras la cifra de contagiados no cesa. Solo en el último reporte del Hospital Johns Hopkins, en este país hay 12.540 contagiados y 1,333 muertes.

“Aquí no hay ningún tipo de cuarentena. Solos los mayores de 70 años están aislados. Creo que somos algún tipo de experimento, porque el Gobierno solo sigue las órdenes de unos ‘expertos’ que dicen cómo se deben manejar las cosas. Entiendo que no quieran generar pánico, pero cada día hay más muertos y afectados. Estocolmo, donde vivo, es la ciudad más afectada”, narra con gran pesar Christian, quien ha preferido cumplir su propia cuarentena, por su salud.

Christian también tenía planeado volver a Perú a inicios de este mes, pero el cierre de fronteras cambió esos planes. “Espero que todo vuelva a la normalidad pronto y que cuando acabe pueda regresar a mi país y ver a mi familia”, admite con un tono de esperanza. Lo cierto es que todos esperamos lo mismo.

