El Al-Sadd es un club que maneja grandes cantidades de dinero por año. Lo demuestra con fichajes y sueldos elevados. Sin embargo, ni esa condición lo ha librado de ser afectado por la crisis económica en el fútbol a causa del parón por el coronavirus.

Así ha quedado demostrado con la rebaja salarial que le ha aplicado este domingo a su entrenador Xavi Hernández. Según el diario ‘AS’, el club catarí recortó en 40% el sueldo del exjugador del Barcelona que se supere la delicada situación del COVID-19.

Según la citada fuente, ha sido el propio entrenador español quien ha pactado el acuerdo con el Al-Sadd al comprender que ante la falta de fútbol, no se generan ingresos suficientes para mantener la planilla con el mismo sueldo.

Xavi Hernández no ha sido el único afectado con el recorte salarial. El Al-Sadd también tomó medidas contra los jugadores, pero solo en 20%. La fecha en que el pago de sus salarios vuelvan a la normalidad está una incógnita, así como el regreso del fútbol.

Se ve como el próximo míster del Barcelona

Hace unos días, el actual DT del Al-Sadd admitió, en una entrevista con DJMariiO, que tiene la capacidad suficiente para ser el próximo estratega de los catalanes.

“Ahora que me he probado, me veo capaz y es una ilusión, un sueño volver al Barcelona. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, considero al Barça mi casa, es mi vida”, manifestó Xavi, quien reconoció que “le gusta” ser vinculado como estratega de los blaugranas.

“Estoy aprendiendo muchísimo como entrenador en Qatar. Evidentemente entrenar al Barça son palabras mayores, tienes que verlo claro, estar muy preparado. Es todo un proceso y espero que algún día pueda llegar”, añadió.





TE PUEDE INTERESAR

Laporta va a la presidencia: los mejores fichajes que hizo durante la década más ganadora del Barça [FOTOS]

Se baja de la fiesta: Real Madrid se retira de la puja por Harry Kane

Aparecen más pretendientes: Atlético de Madrid también estaría tras los pasos del ‘Messi iraní’ Sardar Azmoun

Ajax ya le puso precio a Onana: Barcelona, Chelsea y PSG entran en la puja por el portero camerunés