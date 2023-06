En el Red Bull Arena de Nueva Jersey, Costa Rica vs. El Salvador chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la jornada 2 del Grupo C de la Copa Oro. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo, que será clave para el conjunto de los ‘Ticos’, arrancará a las 7:30 de la noche (hora peruana - 6:30 pm en México) e irá por la transmisión GRATIS de ESPN, Star Plus y ViX para América Latina. Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Costa Rica vs. El Salvador: posibles alineaciones

Costa Rica : K. Chamorro; F. Calvo, J. Vargas, K. Waston; S. Zúñiga, R. Peña, C. Borges, J. Valverde; J. Alcócer, A. Contreras; y J. Campbell. Entrenador : Luis Fernando Suárez.

: K. Chamorro; F. Calvo, J. Vargas, K. Waston; S. Zúñiga, R. Peña, C. Borges, J. Valverde; J. Alcócer, A. Contreras; y J. Campbell. : Luis Fernando Suárez. El Salvador: T. Romero; A. Roldán, E. Cabalceta, E. Zavaleta, B. Tamacas; L. Menjivar, C. Martínez, B. Landaverde, K. Reyes, H. Osorio; y B. Gil. Entrenador: Hugo Pérez.

Costa Rica vs. El Salvador por la Copa Oro (Video: @LaSelecta_SLV).