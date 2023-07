En el Red Bull Arena, Costa Rica vs. Martinica juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Oro. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo, que será clave para el conjunto de los ‘Ticos’, arrancará a las 7:30 de la noche (hora peruana - 6:30 pm en México) e irá por la transmisión de Star Plus, ESPN Norte y ViX en América Latina. Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Costa Rica vs. Martinica: alineaciones probables

Costa Rica : Kevin Chamorro; Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston; Cristopher Núñez, Aarón Suárez, Celso Borges, Jefry Valverde; Josimar Alcócer, Joel Campbell y Carlos Mora. Entrenador : Luis Fernando Suárez.

Martinica: Théo De Percin; Florian Lapis, Jean-Claude Michalet, Florent Poulolo, Yordan Thimon; Thomas Ephestion, Ghislain Arbaut, Andy Marny, Jonathan Mexique, Enrick Reuperné; y Brighton Labeau. Entrenador: Marc Collat.

Costa Rica vs. Martinica por la Copa Oro (Video: @fedefutbolcrc).





