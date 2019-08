¿Lo hará Coutinho en Bayern Munich? Ex azulgranas que triunfaron tras dejar el Barcelona [FOTOS]

Se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Barcelona cuando arribó del Liverpool a inicios de 2018, pero ese rótulo se convirtió en una mochila muy pesada que no pudo cargar. Philippe Coutinho terminó saliendo cedido al Bayern Munich , donde buscará 'reinventarse'.



El centrocampista declaró en su presentación en el Allianz Arena que "el Barcelona es pasado", y tendrá que convencerse pronto de eso y demostrarlo, también cuanto antes, si quiere volver a estar entre los mejores del mundo.



La tarea es complicada para el brasileño, pero no imposible de ninguna manera, pues ya otros exjugadores que no la hicieron en el Camp Nou lograron alcanzar su mejor nivel, precisamente, tras dejar atrás el Barza. ¿Será Coutinho el siguiente?

