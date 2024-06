Desde la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr, el gigante saudí no ha logrado añadir un solo título oficial a su vitrina. Ante este panorama, el club ha decidido tomar medidas drásticas y está dispuesto a realizar los mejores fichajes posibles para revertir la situación. Y en el epicentro de esta estrategia se encuentra un nombre de peso: Bruno Fernandes. Según fuentes confiables reveladas por el portal CaughtOffside, el cuadro de Riad está evaluando sus capacidades financieras para presentar una oferta monumental de 150 millones de euros por la estrella del Manchester United.

Este movimiento no solo subraya la determinación del club saudí de construir un equipo que pueda competir de tú a tú con Al Hilal por el título de la Liga Profesional Saudí, sino que también demuestra su intención de atraer a los mejores talentos del fútbol mundial para apoyar a Cristiano Ronaldo, quien pese a ser el goleador absoluta, parece no darse abasto.

En cuanto al contrato, Al Nassr está dispuesto a ofrecer a Fernandes una cifra astronómica, entre 70 y 80 millones de euros anuales, lo que lo convertiría en uno de los jugadores mejor pagados del planeta. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo si el mediocampista portugués de 29 años está preparado para dejar Europa en este momento de su carrera.

El reconocido periodista Fabrizio Romano ha informado que el agente de Fernandes ha estado en conversaciones con varios clubes importantes, lo que sugiere que existen dudas sobre el futuro del jugador en el United. Esto es especialmente relevante dado que el club inglés está atravesando cambios significativos y el futuro de Erik ten Hag es incierto.

Bruno Fernandes en la mira del Al Nassr de Cristiano Ronaldo. (Foto: AFP)

A pesar de estos rumores, el Manchester United se muestra reacio a desprenderse de uno de sus jugadores más valiosos. Fernandes ha sido una pieza clave para los ‘Red Devils’, ofreciendo actuaciones consistentes que subrayan su importancia en el equipo. Se necesitaría una oferta verdaderamente astronómica para que el club considere su venta.

El interés de Al Nassr en Fernandes es parte de una estrategia más amplia para atraer talento de primer nivel y cambiar el rumbo del club. Después de todo, el éxito en el fútbol no solo se mide por los nombres en la nómina, sino por la capacidad de estos jugadores de traducir su talento en títulos y gloria para el club.





Cristiano Ronaldo y un largo periodo sin títulos





La sequía de títulos de Cristiano Ronaldo no es solo una cuestión de la liga saudí. Desde su última conquista el 19 de mayo de 2021, cuando ganó la Copa de Italia con la Juventus al vencer al Atalanta por 2-1, Ronaldo no ha podido añadir más trofeos a su extenso palmarés. En ese momento, completó los 90 minutos, aunque no anotó en la final. Así las cosas, el exjugador del Real Madrid ya lleva más de tres años sin alzar una copa.

Ese mismo día, Lionel Messi alcanzó los 43 títulos, igualando a Dani Alves como el jugador más laureado en la historia del fútbol. En contraste, Ronaldo, con 34 títulos, ha visto cómo los últimos años han sido un periodo de escasez en términos de conquistas colectivas.





“Los títulos llegarán”





El hecho de que Cristiano Ronaldo no haya logrado levantar un título en Arabia Saudí refleja tanto la competitividad de la liga como los desafíos que enfrenta cualquier jugador al adaptarse a un nuevo entorno. A sus 39 años, la presión de seguir rindiendo al máximo nivel es inmensa. Sin embargo, Ronaldo ha demostrado una y otra vez su capacidad para superar adversidades y reinventarse.

“Cada temporada es un nuevo desafío, y siempre hay lecciones que aprender. Estoy comprometido con mi equipo y con dar lo mejor de mí en cada partido. Los títulos llegarán, pero lo importante es el trabajo y la dedicación que ponemos cada día”, comentó Ronaldo en una reciente entrevista.

Cristiano Ronaldo llegó en 2022 al Al Nassr desde el Manchester United. (Foto: Getty Images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Conoce las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024