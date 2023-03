Bruno Fernandes ha vuelto a demostrar que la prensa deportiva portuguesa no le simpatiza. Hace un par de meses, el futbolista del Manchester United acusó a los medios lusos de querer enfrentarlo con Cristiano Ronaldo después de que este dejara Old Trafford. Ahora, el exjugador del Sporting Lisboa vuelve a dejar un dardo tras unas declaraciones sobre Fernando Santos y Roberto Martínez en el banquillo de Portugal. Para Bruno, los periodistas han querido sacar sus declaraciones de contexto para que termine peleado con ‘CR7′.

“También era bueno, pero esto es un soplo de aire fresco. No es ni mejor ni peor, es como todo en la vida. Ha sido un buen cambio. Si preguntas a los jugadores, todos dirán lo mismo: es una energía diferente”, dijo Cristiano Ronaldo sobre la llegada de Martínez al banquillo de Portugal.

A diferencia del goleador del Al Nassr, Bruno Fernandes dijo: “No hay nada de aire fresco. Es solo un período de transición. El ambiente en la selección siempre ha sido bueno. Hay nuevas dinámicas, un nuevo entrenador y tenemos que asimilar sus ideas”.

Según el jugador del Manchester United, el periodismo deportivo luso quiso enfrentarlo con Cristiano Ronaldo y no dudó en expresar su malestar en la cuenta del diario Record. Para Bruno, hubo un claro intento de sacar de contexto sus declaraciones.

“Mi gente, no quieran crear problemas donde no los hay. Hagan su trabajo seriamente, no quieran descontextualizar lo que dije y escribir a su gusto solo para obtener clics en su sitio”, escribió Bruno Fernandes.

“Todos sabemos que el periodismo portugués está podrido cuando se trata de clubes, pero al menos en la selección tratan de ir por el mismo camino al igual que nosotros en el campo, juntos con mucha alegría y seriedad. Les dejo este comentario para darles aún más atención de la que querían, pero para que hagan mejor su trabajo”, agregó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR