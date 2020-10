A mal tiempo, buena cara, y Cristiano Ronaldo lo sabe. Tras confirmar que dio positivo por Coronavirus, el capitán portugués se mantiene aislado en la concentración de su Selección en la Cidade do Futebol de Oeiras, pero se dejó ver desde la terraza de su habitación, mostrando su buen ánimo a la situación.

El martes amaneció movido con la noticia del positivo del crack luso, pero todo volvió a la calma al confirmarse que es asintomático y que se mantuvo todos los protocolos para evitar que complicaciones en la interna de la selección.

Para tranquilidad del cuerpo técnico, el resto de jugadores de la selección lusa dieron negativo en las pruebas y estuvieron a las órdenes del seleccionador Fernando Santos durante el entrenamiento de este martes.

Además, el entrenador portugués desmintió rumores de una posible ruptura de protocolos para darse el contagio. “Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron test y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus”, dijo Santos. Agregó que Cristiano Ronaldo está bien y que “sólo dice que quiere jugar”.

Chiellini lo ve relajado

Por otro lado, Giorgio Chiellini, defensa italiano y compañero de CR7 en la Juventus, fue preguntado Cristiano durante la conferencia de prensa previa al partido de la Nations League de mañana entre Italia y Holanda, y aseguró que “está bien, está sereno, tomando el sol. Cuando está bien, regresará”.

Portugal se enfrenta este miércoles ante Suecia en un duelo de vital importancia en las aspiraciones de continuar en lo más alto de la Nations League y avanzar a la siguiente ronda para volver a tentar el trofeo que sustentan.