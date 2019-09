Cristiano como nunca lo viste: 'CR7' lloró al ver imágenes de su padre en emotiva entrevista [VIDEO]

Cristiano Ronaldo puede decir que será recordado como uno de los mejores jugadores en la historia del mundo del fútbol. Sus cinco Balón de Oro hasta el momento y mismo cantidad de Champions League (cuatro con Real Madrid y una con el United) lo han puesto como lo mejor de lo mejor en la actualidad al lado de Lionel Messi, figura del Barcelona y que tiene menos Copas de Europa que él.

Este lunes, el periodista Piers Morgan de la cadena ITV publicó parte de la entrevista que le hizo a Cristiano Ronaldo para su programa Good Morning Britain. En la conversación, el crack de Juventus y de la Selección de Portugal rompió en llanto luego que el hombre de prensa británico le mostró imágenes de su padre José Dinis Aveiro - ya fallecido -, las cuales nunca había visto.

"Nunca había visto ese video. Lo siento. Haber sido el número 1 y que él no haya podido ver nada... no me ha visto recibiendo premios. Nunca. Mi familia lo ha visto, mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo mayor, pero mi padre no tuvo ver nada", fue lo que dijo Cristiano, entre lágrimas, a Morgan.

Cristiano Ronaldo lo ha ganado todo como futbolista profesional. (Video: ITV)

Hay que tener en cuenta que el padre del popular 'CR7', como se le conoce en el Viejo Continente, falleció a los 52 años a causa del alcoholismo. El patriarca de su familia no logró alcanzar todos los títulos que ha ganado hasta el momento con el Sporting Club, United, Madrid, Juventus y el seleccionado portugués.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo se prepara con el primer equipo de la 'Juve' para el clave partido de este miércoles ante Atlético de Madrid en el Estadio Wanda Metropolitano de la capital española por la jornada 1 del Grupo D de la Champions League. En la temporada pasada, los bianconeros ganaron en la ronda de octavos de final.

