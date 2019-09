Le dio de comer: Cristiano quiere encontrar a mujer que trabajaba en McDonalds y le regalaba hamburguesas

► "Es muy bueno, tiene dos pares de hue**s": halagos de Eto'o a Ansu Fati

A Cristiano Ronaldo nadie le ha regalado nada para convertirse en uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Empezó desde lo más bajo con su familia de condición humilde, recibió el baldazo de agua fría de la muerte de su padre por alcoholismo y aún así ha salido adelante. Los cinco premios del Balón de Oro y la misma cantidad de Champions League confirman la teoría que está dentro del olimpo del deporte rey.

A inicios de semana, el programa Good Morning Britain reveló una entrevista con Cristiano Ronaldo en la que 'CR7', como se le conoce en Europa, lloró al ver una foto inédita de su padre. Ahora, en otro momento de la conversación, el delantero portugués da cuenta que espera encontrar a una mujer que lo ayudó en las divisiones menores del Sporting Club de Lisboa.

"Tenía 12 años y no contaba con dinero. Cuando fue al Sporting era difícil porque mi familia no estaba conmigo. Había una señora en McDonalds y le pedíamos hamburguesas que les sobraban. Se llamaba Edna. Habían otros dos chicas también. Espero que alguien me ayude a encontrarlas", fue lo que apuntó Cristiano.

Cristiano no se olvida de sus raíces y lo duro que fue trinfar

Asimismo, el ex Real Madrid y Manchester United apuntó que es lo que hará si es que da con ellas en el corto plazo. "Quiero invitarles a Turín y devolverles todo lo que hicieron por mí. Nunca lo voy a olvidar", finalizó al ahora principal atacante de la Juventus.

Por otra parte, se espera que Cristiano Ronaldo sea titular este miércoles en el partidazo que jugarán 'Juve' y Atlético de Madrid por la fecha 1 de la fase de grupos de la Champions League. Los colchoneros de Diego Simeone lo toman como revancha tras la eliminación en octavos de final en la temporada pasada.

