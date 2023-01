El último fin de semana, Cristiano Ronaldo hizo su esperado debut en la Liga Profesional de Arabia Saudita, en el duelo entre Al Nassr y Al Ettifaq en el estadio Mrsool Park. Los fanáticos del astro portugués se las arreglaron para ver a su ídolo en su nuevo equipo, pero igual muchos alzaron su voz de protesta porque no fue nada fácil hacerlo. Ante este grito en las redes sociales, DSports, de DIRECTV, confirmó que comenzará a transmitir los partidos que incluyan a ‘CR7′ y su nuevo club.

El periodista colombiano, Samuel Vargas, quien trabaja en esa casa televisora, aseguró que DSports comenzará a transmitir los partidos de la Saudi Pro League. Serán dos duelos por fecha, desde el próximo viernes 3 de enero. Todo indica que el primero que transmita será el encuentro entre Al Nassr y Al-Fateh por la fecha 15.

Sin embargo, para sorpresa de todos, DSports también transmitirá la Supercopa Saudí, que se disputará este jueves 26 de enero, con los siguientes partidos: Al Fayha vs. Al Hilal y Al Ittihad vs. Al Nassr. Se vienen duelos importantes para el club, y no hay duda de que Cristiano Ronaldo estará desde el arranque en esos partidos.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo tuvo un buen debut en Al Nassr. El goleador histórico del Real Madrid demostró que todavía puede aportar mucho al ataque de su equipo. Incluso estuvo cerca de marcar su primer gol en la Liga Profesional de Arabia Saudita. El entrenador Rudi García está contento con su aporte y seguro lo seguirá utilizando en los próximos duelos.





¿Cuánto gana Cristiano en Al Nassr?

El portugués se embolsará un salario de 200 millones de euros al año. Semejante cantidad de dinero proviene de su sueldo como jugador del Al Nassr y de los contratos publicitarios que manejará por su cuenta con su representante. Así las cosas, el crack portugués superará de largo a otras estrellas como Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

Si entramos en detalles más específicos, Cristiano Ronaldo ganará 16.500.000 euros por mes, 550.000 por día, 23.000 por hora, 383 por minuto y 6.3 por segundo. Cifras que llevan a entender el porqué ‘CR7′ decidió salir de la élite del fútbol europeo para asegurar todavía más su futuro y el de sus seres queridos.





