El futuro de Cristiano Ronaldo es una incógnita total. Desde que avisó a la directiva del Manchester United que ya no quiere seguir jugando en Old Trafford, a pesar de tener contrato hasta mediados de 2023, son distintos los clubes que han sido vinculados con el delantero luso. PSG, Chelsea, Bayern Munich y hasta el Barcelona. Sin embargo, hasta aquí no se había oído del Spartak de Moscú, que en redes sociales se metió a la discusión, pero para anunciar que el internacional con Portugal no se encuentra en sus planes para el 2022-23.

Evidentemente se trata de una broma que el cuadro ruso preparó para sus seguidores en Twitter aprovechando que el futuro de Cristiano Ronaldo es incierto. Como era de esperarse, la travesura del equipo de la Premier League rusa no pasó inadvertida y se convirtió en todo un viral entre los internautas.

“Otra vez dolor, pero no para nosotros esta vez”, publicó el Spartak de Moscú, adjuntando una captura de pantalla en la que Cristiano Ronaldo -supuestamente- saluda al club ruso y este rápidamente le dieron una respuesta negativa.

La broma del Spartak de Moscú sobre Cristiano Ronaldo.





¿Por qué Cristiano Ronaldo quiere salir de Manchester United?





La idea de Cristiano Ronaldo es jugar la UEFA Champions League y para eso necesita salir de Manchester United. Sin embargo, aún no tiene una oferta concreta que lo lleve a cambiar de aires. Esta situación no ha caído bien en los ‘red devils’ que ya van perdiendo la paciencia ante la indecisión del portugués.

Informan desde Inglaterra de que el entrenador neerlandés Erik ten Hag tuvo este viernes una larga charla con la estrella portuguesa para aclarar su situación, y la cosa no ha ido a mejor desde entonces porque la advertencia es clara y podría sacarlo de los planes en la pretemporada.

Sumado a ello, el director técnico de Manchester United habría dejado claro que no lo dejarán salir del equipo para este verano a menos que llegue una oferta de ensueño que sirva como beneficio para ambas partes. Eso sí, el portugués sigue ausente de los entrenamientos.





