La paralización del fútbol en Europa a causa del coronavirus frenó la gran racha de Erling Haaland, quien venía marcando goles a diestra y siniestra con el Dortmund. Sin embargo, el joven delantero no deja de hacer noticia, sobre todo tras confesar los nombres de sus ídolos en el fútbol.

En una sesión de preguntas y respuestas con los hinchas del club alemán en el canal de Youtube ‘De Borusse a Borusse’, el exjugador del RB Salzburgo reveló que Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic fueron sus grandes referentes en los inicios de su carrera.

“Cuando era niño, tenía muchos ídolos. Tengo que nombrar dos jugadores: Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic”, manifestó el delantero de 19 años, que lleva 12 goles con el Borussia Dortmund en todas las competiciones que ha participado desde su llegada en enero último.

Erling Haaland también fue consultado por la emoción que siente cuando los miles de hinchas del Dortmund corean su nombre en el Signal Iduna Park. “Es una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida, la verdad es que no lo puedo describir y me siento orgulloso”, dijo.

Como era de esperarse el goleador del ‘Vendaval Amarillo’ también aprovechó la oportunidad para revelar cómo vive el confinamiento obligatorio en Alemania y también el nombre de su plato favorito.

“Entreno mucho, medito mucho y también juego al FIFA con mis amigos. ¿Mi plato favorito? El kebab de pizza", dijo Haaland al canal del Dortmund.





TE PUEDE INTERESAR