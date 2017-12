En una entrevista con el diario 'AS', Diego Maradona rechazó considerar a Cristiano Ronaldo como el mejor de la historia, si acaso admitió meterlo entre los mejores junto a Alfredo Di Stéfano, Johann Cruyff o Lionel Messi. "¡Decíle que no joda!", dijo. Eso sí, también hubo espacio para los elogios.



"Lo que más me gusta de Cristiano Ronaldo es la definición. Otra de las cosas que yo le reconozco es que cuando el equipo le necesita, está. Eso sí lo tiene. Y ojo, que después del flaco Cruyff no hubo muchos jugadores que tuvieran esa cualidad", agregó.



Diego Maradona también rechazó que el Real Madrid sea el mejor equipo del momento, pese al buen año 2017 que ha completado.



"Ni creo que sea el mejor momento del Madrid ni el mejor momento del Barça. Atención, que el Barcelona está ganando sufriendo", dijo Maradona, que también arremete contra el PSG.



"No me satisface. Es muy 'Neymardependiente' y los goles de Cavani que... Y Mbappé, que para mí es la revelación del fútbol", explicó.