Cristiano Ronaldo trabaja duro en cada entrenamiento y los resultados los deja notar en campo. Pero el ‘killer’ también se da tiempo para relajarse un momento e intentar restarle un poco de tensión a la selección de Portugal, con miras al partido contra Bélgica, el domingo, por el pase a cuartos de final de la Eurocopa. Y no le ocurrió mejor manera que jugarle una broma a Pepe.

Los lusos vienen entrenando en Budapest, donde el tiempo sigue siendo un fuerte problema por sus altas temperaturas del lugar, por lo que Cristiano decidió tomar cartas en el asunto y refrescar a su compañero a dos días del encuentro frente a los ‘Diablos Rojos’.

Cuando el central de 38 años se encontraba sentado realizando estiramientos, ‘CR7′ se acercó sigilosamente por detrás con una botella y le dejó caer un chorro de agua en la cabeza de su compañero.

Pero como ya está dicho, el calor en Budapest es tan fuerte, que Pepe, lejos de molestarse o intentar devolver la broma a Cristiano, hasta se la agradeció refrescándose.

“Come siempre lo mismo”

Por otro lado, y también en modo de previa del duelo entre ambas selecciones, Daouda Peeters, centrocampista belga que comparte vestuario con Cristiano Ronaldo en la Juventus, ha revelado algunos secretos de la vida del futbolista. Como el de la dieta.

“Siempre come lo mismo. Brócoli, pollo y arroz. Con litros de agua, ciertamente sin Coca-Cola”, asegura entre risas Peeters, en entrevista para la publicación ‘HLN’.

“No hace esos ejercicios abdominales por vanidad, sino porque ve su cuerpo como un instrumento de trabajo. No es el caso que Cristiano se para frente al espejo durante las horas. De todos modos, no tendría tiempo para eso. Cuando está en el club, es principalmente para entrenar. Realmente vive para su trabajo”, asegura.

Y revela una anécdota en el gimnasio. “Fui por un tiempo y, por supuesto, también estaba Cristiano. Me quedé impresionado. Cristiano tiene el cuerpo perfecto para un futbolista. Y aunque yo también soy bastante musculoso, ese día pensé: ‘Todavía hay trabajo por hacer’. Pero bueno, él también lo ha estado haciendo maniáticamente durante tantos años”.





