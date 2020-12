“Cristiano Ronaldo es un talento construido”, apuntó el exjugador del Real Madrid Antonio Cassano, y cuanta razón tiene. Sin el trabajo que un verdadero futbolista de élite debe llevar, consagrarse el mejor futbolista del siglo XXI hubiese sido imposible. No solo se trata de entrenar duro, sino hacerlo de manera inteligente, y dentro de ese paquete, una dieta adecuada y ajustada a sus propias necesidades garantiza más de la mitad del éxito.

Precisamente en la gala de los Globe Soccer Awards, el crack de la Juventus habló de lo importante que ha sido para él, y para cualquier deportista que se dice ser de élite, la alimentación. Y lo explicó a través de su hijo, Cristiano Junior, de quien dijo tiene talento, pero aún no se alimenta de forma correcta.

“Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces toma gaseosa y come papas fritas, él sabe que no me gusta”, señaló Cristiano, despertando comentarios de todo tipo. Aunque el mismo jugador aclaró que comprende a su hijo pues éste apenas tiene 10 años.

Pero lo cierto es que si Cristiano ha logrado todos los éxitos en su carrera, gran parte de ese crédito se lo debe a su régimen alimenticio, una dieta en base a seis comidas, que guardan un gran secreto detrás.

La dieta de Cristiano

Desayuno: Jamón, queso y yogur bajos en calorías.

Jamón, queso y yogur bajos en calorías. Almuerzo: Pollo acompañado con ensalada.

Pollo acompañado con ensalada. Comida: Pescado con verduras.

Pescado con verduras. Merienda: Tostadas con aguacate y fruta.

Tostadas con aguacate y fruta. Cena: Pescado o carne con ensalada (divididas en dos sesiones separadas).

Finalmente, el reposo, la siesta y las ocho horas de sueño se deben cumplir para estar con buena energía.

El secreto de su dieta

El delantero luso trabaja desde enero con el reconocido chef Giorgio Barone, cocinero italiano que ganó fama por trabajar con estrellas como Aquilani, Ambrosini, Stegano Sensi o Prince Boateng, al que ayudó a conseguir el equilibrio que buscaba cuando fichó por Las Palmas.

Precisamente en una entrevista que brindó al diario español hace unos años, Barone explicaba que su rutina consiste en mucho más que hacer la comida, le gusta elegir cada mañana el mejor producto del mercado para elaborar sus platos, teniendo en cuenta lo que necesita, y lo que demanda, en cada momento su cliente.

El chef ahora forma parte del equipo de Cristiano, a quien incluso acompaña en su yate durante sus vacaciones. También se encarga de la dieta de su esposa e hijos. De hecho, se ha vuelto prácticamente uno más de su familia.

Giorgio Barone (Foto: Marca)

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR