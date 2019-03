¿Los ves jugando juntos? El crack que juntar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Siempre se ha referido a Estados Unidos como un país que trae a los mejores futbolistas ya en retiro. No en sus mejores condiciones, clubes de la MLS han invertido millones de dólares para traer desde Europa a Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney y Didier Drogba, entre figuras. Pero… ¿traer a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ? Bueno, David Beckham se lo ha planteado y lo ha confirmado a un grupo de reporteros en la ciudad del estado de Florida, Estados Unidos.



“Todo el mundo tiene su lista de deseos”, afirmó ‘Becks’. El ex mediocampista de la Selección de Inglaterra indicó que tiene los deseos de contar con el delantero de la Juventus y Barcelona, respectivamente, aunque no será nada fácil tenerlo para la próxima temporada.



“Están jugando a un nivel tan alto que es difícil verlo salir de los clubes en los que están, pero ya veremos. Nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol”, agregó Beckham.



En la cabeza de Beckham se encuentra el deseo de todo aficionado del fútbol de ese siglo: ver jugar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un mismo equipo. ¿Llegarán algún día a la MLS? Messi siempre ha dicho que luego del Barcelona, su deseo se encuentra en Newell’s Old Boys, mientras que Cristiano nunca ha opinado al respecto sobre su último club.



Beckham quiere a los mejores valores del fútbol mundial, ya apuntó a dos en su lista.



