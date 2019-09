Cristiano, Lionel Messi y Van Dijk son los finalistas al premio FIFA The Best como mejor jugador

Como en la UEFA. Cristiano Ronaldo , Lionel Messi y Virgil Van Dijk fueron elegidos los finalista al premio FIFA The Best 2019 que se entregarán el 23 de setiembre. Estos mismos jugadores fueron finalistas al mejor jugador de Europa de la UEFA que terminó ganando el holandés.



Este lunes, en ceremonia realizada en el estadio San Siro de Milán, Italia, la FIFA dio a conocer los tres finalistas al premio más importante en la categoría individual. Luego de varias semanas de votación, el portugués, el argentino y el holandés fueron los elegidos para competir por el The Best.



Cristiano Ronaldo fue elegido como uno de los finalistas gracias al título que obtuvo con Juventus y la llegada hasta los cuartos de final de la Champions League donde fue eliminado por Ajax. Lionel Messi con Barcelona llegó a semifinales del torneo europeo teniendo un rol protagónico, mientras que Virgil Van Dijk logró el título continental con Liverpool con los que logró números impecables.



Recordemos, además, que hace unos días, el defensor holandés de 28 años fue elegido como mejor jugador de Europa de la UEFA superando a quienes hoy también compiten con él por el premio mundial. El ganador será anunciado el próximo 23 de setiembre en una ceremonia especial.

Los otros finalistas al premio FIFA The Best en la categoría a mejor jugador masculino fueron Frekie De Jong (Holanda), Matthijs De Ligt (Holanda), Harry Kane (Inglaterra), Eden Hazard (Bélgica), Sadio Mané (Senegal), Kylian Mbappe (Francia) y Mohamed Salah (Egipto).

► Gareca quedó fuera: Kloop, Guardiola y Pochettino finalistas al premio FIFA The Best como DT del año



► Pura 'joyas': Lionel Messi y Juan Fernando Quintero finalistas al premio Puskas de la FIFA a mejor gol del año



► Barça perdió la batalla, pero no la guerra: nueva fecha para intentar sacar a Neymar del PSG



► Sin Messi por lesión y con Bale empilado: así va la tabla de goleadores de LaLiga Santander 2019-20 [FOTOS]