Aunque en este último tiempo tocó el tema del retiro y lo que podría hacer cuando llegue el momento de colgar los botines, Cristiano Ronaldo se mantiene más vigente que nunca a sus 39 años. Hace poco superó la barrera de los 900 goles y continúa escribiendo su nombre con letras doradas. Y en su más reciente video dentro de su canal de YouTube ‘UR Cristiano’, el astro portugués comentó qué es lo que más extrañará cuando deje el fútbol y la razón por la que se mantiene en un excelente estado físico, a una edad en la que muchos otros ya se alejaron del balón o no están al mismo nivel que ‘CR7′.

El video subido a su canal es un extracto de una charla con Río Ferninad, su excompañero en Manchester United, en el que se sinceró. “Creo que lo que más voy a extrañar es no tener la adrenalina de estar en el estadio, de estar nervioso, eso es lo que más voy a extrañar, porque en otras partes lo tengo bien controlado. Tengo buenas personas a mi alrededor, buenas personas, buenos ingresos, pero la adrenalina del fútbol nunca va existir de nuevo, por eso sigo un poco más en el fútbol”, dijo Cristiano.

En esa línea, aseguró que aún le queda un par de años más de actividad, por la forma en la que entrena y se cuida. “A los 40, dices ‘sí, lo di todo’, 40, 41, 42, no importa, dices ‘me dejé el cuerpo en 25 años de fútbol, no puedo dar más’ porque sabes que la edad no te permite seguir. Por eso extiendo mi longevidad y por eso me cuido para seguir trabajando, porque sé que en dos o tres años más todavía puedo producir algo nuevo”, agregó el ‘Bicho’.

En otro momento de la plática, Cristiano Ronaldo llenó de elogias a Lamine Yamal, estrella en ascenso del Barcelona. ‘’Veo demasiado potencial y un gran talento. Necesita suerte, porque es muy joven, así que espero que no tenga ningún problema -tocando madera-’’, manifestó el portugués. ‘’Hay que ver qué pasará con él durante su camino (en los próximos años), pero creo que va a ser uno de los mejores jugadores de esta nueva generación’', añadió.

Pero Cristiano no solo habló de Yamal también de Jude Bellingham, otro jugador destino a comandar la nueva generación en el fútbol mundial. ‘’Su ambiente está limpio y es muy bueno, lo cual lo ayuda a crecer. Tal y como pasó con Camavinga, Rodrygo y Vinicius. Está en un equipo que le ayuda a ser un jugador top’', expresó.

Dentro de la nueva generación, la estrella del Al-Nassr comentó que su hijo Cristiano Jr podría estar dentro de ese grupo, pero prefiere no meterle presión “ya tiene presión de ser el hijo de Cristiano Ronaldo, imagínate si ahora le pongo en medio de eso una gran presión”. Pero espero que en el futuro pueda ser un jugador profesional, o si no es jugador, que tenga otro trabajo, pero siempre lo apoyaré. Porque no podemos presionar a nuestros hijos solo porque somos famosos”, aseguró.

Cristiano Ronaldo arrasa en YouTube

Cristiano Ronaldo ha dado un giro de 180° en el YouTube, esto tras estrenarse en la mencionada plataforma el 21 de agosto. Su estreno fue impresionante: en apenas 90 minutos, su canal alcanzó un millón de suscriptores, un récord inédito.

De esta manera, el ‘Bicho’ emerge como una nueva fuerza en YouTube. Aunque el récord de MrBeast, con sus 311 millones de suscriptores, sigue siendo un reto difícil de alcanzar, la velocidad con la que Cristiano Ronaldo ha acumulado seguidores demuestra que está preparado para competir con los nombre más importantes de la plataforma.





