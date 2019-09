Ni te lo imaginas: lo que hacía Cristiano mientras Messi ganaba el premio 'The Best'

Un evento lleno de sorpresas. La gala del 'The Best' en Milán estuvo llena de sorpresas y no solo por el triunfo de Lionel Messi como mejor jugador de la temporada pasada por encima del favorito Virgil van Dijk, sino por la ausencia del otro finalista Cristiano Ronaldo. El luso, al igual que el año pasado, no asistió a la gala de la FIFA, aunque esta vez dejó un mensaje en su cuenta de Instagram, inmediatamente después de que la 'Pulga' recibiera el galardón.



El crack de la Juventus no asistió a la entrega de los premios pues se encuentra recuperándose de una lesión que incluso lo podría dejar fuera del partido del martes por la Serie A, tal y como señaló su técnico Maurizio Sarri. Sin embargo, el luso siempre se las arregla para dar de que hablar.

Por medio de sus redes sociales, publicó una imagen en la que se encuentra descansando, en el sofá de su casa, y muy concentrado en una lectura. La foto llegó acompañada de un mensaje reflexivo, que muchos ya en redes lo han tomado como una especie de respuesta luego de que no ganara el premio 'The Best'.



" La paciencia y la persistencia son dos características que diferencian al profesional del aficionado. Todo lo que hoy es grande, empezó pequeño. No puedes hacerlo todo, pero hazlo todo. Y ten en cuenta que después de la noche siempre llega el amanecer", escribió Cristiano.

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo dejó esta imagen y mensaje luego de la coronación de Messi.

Messi, sorpresivo 'The Best'

Messi , máximo goleador del fútbol europeo la pasada temporada, se impuso en las votaciones al holandés del Liverpool Virgil van Dijk, que aparecía como el favorito para los apostantes, y su 'clásico' rival Cristiano Ronaldo.



" Quiero agradecer a los que decidieron que este reconocimiento sea para mí", declaró Messi al recibir el trofeo por sexta vez en su carrera.



" Lo más importante para mí son los premios colectivos, pero hoy también es una noche muy especial para mí. Hoy vinieron mi mujer y dos de mis hijos. Son unos enamorados del fútbol y están muy felices de estar aquí, y es muy especial compartirlo con ellos", añadió.



Messi debería volver a disputarse con Van Dijk y Ronaldo el Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso del mundo que entregará la revista francesa France Football el próximo 2 de diciembre.

