El último tramo de la temporada en la Juventus no solo estuvo centrada a saber si el equipo bianconero se clasificaba o no a la Champions League (finalmente lo logró), sino también a especular sobre el futuro de Cristiano Ronaldo. Del luso se dijo que se marchaba esta temporada, que intentó volver al Real Madrid. Incluso la prensa inglesa informó de una oferta del Manchester United. El propio jugador, en la previa del debut de Portugal en la Eurocopa, dio algunas pistas.

“Llevo 18 años jugando a un alto nivel, no me hace cosquillas este tema. Si tuviera 18 o 19 años, creo que no dormiría pensando en mi futuro. El foco está en la selección nacional”, dijo el delantero en los micrófonos de SIC Notícias.

El debut en la Euro

“El equipo está preparado, es un partido difícil contra un equipo que jugará en casa con el estadio lleno. Pero lo más importante es ser nosotros. Estar concentrados, enfocados, con espíritu positivo y todo irá bien”.

El récord de Ali Daei

“Los récords se ejecutan con naturalidad, no son un objetivo. Si anoto mañana estaré feliz porque es una señal de que estamos más cerca de ganar. Lo más importante es ganar, los récords vienen después”.

Estilo luso

“Como dicen, lo importante son los resultados y el resto son charlas. Lo que vamos a intentar es conciliar las dos cosas, pero si no lo hacemos, firmaré en la parte inferior: es jugar y ganar”, finalizó”.

El Covid en la selección

“No creo que sea un factor importante en este momento. Cuanto más nos enfoquemos en algo, la concentración se desviará más hacia eso. Es una pena que João (Cancelo) diera positivo. No estamos preocupados. No estamos hablando de Covid-19. Es un tema que cansa a todos. El equipo está enfocado. Para muchos, será el primer europeo. Seguimos todas las indicaciones. No estamos enfocados en ese tema”.

