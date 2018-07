Una supuesta carta abierta de Zlatko Dalic, técnico de la selección de Croacia que el domingo logró por primera vez ser subcampeona del mundo, ha desatado una polémica en el país balcánico, antes de sembrar la confusión al revelarse que se trataba de una falsificación. El mensaje no tardó en viralizarse en redes sociales, como la de Facebook .



La misiva, publicada por varios medios, arremetía contra la clase política croata, a la que supuestamente Dalic responsabilizaba de los problemas sociales del país balcánico, uno de los más pobres de la Unión Europea (UE).



"Todos los jugadores, todo el cuerpo futbolístico, informan al público de que todos los premios del Mundial de Rusia se donarán a un fondo especial para los niños de Croacia", rezaba la carta, fechada el 13 de julio, es decir, dos días antes del partido final del campeonato mundial en el que Croacia perdió ante Francia.



"Ese fondo financiará vacaciones de verano de los niños de Croacia, niños de nunca han visto el mar Adriático (...)" a pesar de los más de mil kilómetros de costa que tiene su país, añadía.



Lectores de dentro y fuera de Croacia leyeron con asombro que Dalic supuestamente acusaba a los dirigentes políticos de ser "gente mala, miembros de una organización criminal", que han llevado a la joven nación a la ruina.



Las palabras atribuidas al seleccionador nacional denuncian que los jubilados no pueden vivir de sus pensiones y los padres no tienen qué darles de comer a sus hijos, mientras crece la corrupción y se protege el gran capital.



"Por eso pido a todos los políticos y representantes del poder, que han llevado al pueblo al infierno de la miseria y la desesperanza, que se alejen de la selección de fútbol de Croacia. No estáis bienvenidos en nuestros vestuarios, no queremos fotografiarnos con vosotros ni estrecharos la mano", prosiguen.



"Esta generación ha mostrado que un grupo de brillantes individuales puede alcanzar la cúspide mundial sin importar el número de (habitantes de) una nación, el presupuesto o los estadios (...) Lo escribo por la difícil situación en Croacia", afirman.



Igor Premuzic, el verdadero autor de la "carta de Dalic", explicó al portal croata Dnevno que se imaginó "un texto de un universo paralelo", una "la carta imaginaria" que escribió tal y como considera que debería hacerlo "un verdadero deportista y patriota".



Pero aseguró que, al publicarlo en su cuenta de la red social de Facebook el pasado viernes (13 de julio), otros medios la difundieran al día siguiente como si fuera de Dalic, aunque él había dejado claro que no era así.



"Al final he suscrito yo el texto como autor y destaqué con claridad que no lo ha escrito Zlatko Dalic. El experimento y la introducción del tema en el público han mostrado resultados interesantes. Ha mostrado que la gran mayoría ni ha leído el texto", declaró Premuzic.