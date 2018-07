El técnico de Croacia, Zlatko Dalic , apuntó que ahora sería un "momento ideal" para retirarse del cargo, aunque reconoció que está dudando dar el paso tras la euforia con la que el equipo fue recibido en el país tras el subcampeonato en Rusia 2018 .



"Ahora es el momento ideal para que me vaya. He tomado la decisión después de América (un torneo antes del Mundial) con mi familia", dijo Dalic en una entrevista al diario croata 'Vecernji list'.



"Sin embargo, con la llegada a Zagreb, cuando vi aquella recepción, tengo que repasar mi decisión. Por esa gente, que es la más importante, por esas emociones, me pregunto si tengo el derecho ahora a decepcionarles", admitió el entrenador.



La selección croata fue recibida el pasado lunes en Zagreb por miles de hinchas que se volcaron a las calles de la capital croata para saludar a sus héroes del Mundial.



Dalic señaló que durante cuatro meses, antes del Mundial, sufrió "obstrucciones" de algunas personas del mundo futbolístico croata que no le dejaban trabajar a su manera.



Sin embargo, eximió explícitamente al presidente de la Federación del fútbol croata, Davor Suker , que le dio plena autonomía en la elección de jugadores y asistentes.



"Me atacaban y nadie me defendía. Por ello es mi decisión, no puedo permitir que dentro de dos meses, después de alguna primera derrota, algunos tipos vuelvan a querer destituirme", dijo.



Declaró que la vida le ha instruido "que lo más bello es irse cuando estás en la cúspide, cuando eres el mejor, como hizo (Zinedine) Zidane", extécnico del Madrid, quien dejó su cargo este año tras ganar tres Champions League consecutivas.