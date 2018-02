El pasado martes, PSG no tuvo problemas para despachar como visitante al modesto Sochaux por una nueva ronda de la Copa del Francia. Pese al 4-1, lo que sorprendió fue ver que Dani Alves se puso los guantes en su equipo debido a la expulsión del portero Kevin Trapp a los 90'.

Y es que al también lateral de la Selección de Brasil no le quedó otra con tal de que a su equipo no reciba otro tanto. No pasó peligro alguno ya que prácticamente el partido estaba sentenciado para el elenco parisino.

Es por ello que en la siguiente fotogalería te mostramos a algunos jugadores que salieron de su posición para hacerla de arquero, como Dani Alves. Jann Koller, ex Borussia Dortmund, tenía la talla ideal para estar bajo palos.