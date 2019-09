Dani Carvajal, el niño que construyó el Real Madrid [PERFIL]

Son muchos los futbolistas que han pasado por el Real Madrid y contribuido, con su granito de arena, a formar la historia del club; aunque son pocos los que trascendieron a la categoría de leyendas e hicieron del cuadro 'blanco' uno de los más grandes e importantes de todos los tiempos. Pero hay solo uno, sí, solo uno, que puede presumir de haber construido la 'Casa Blanca'. Y no es otro que el niño al que su madre obligaba a usar rodilleras en el colegio, pues siempre iba media hora antes de clases para jugar fútbol en el patio del recreo, donde lo dejaba todo. Característica que conserva a la fecha y que ha hecho de Dani Carvajal el orgullo de 'La Fábrica', una de las canteras más prolíficas del fútbol mundial.

La piedra angular de Valdebebas

Alfredo Di Stéfano y Dani Carvajal, el día de la colocación de la primera piedra de la Ciudad del Real Madrid. Alfredo Di Stéfano y Dani Carvajal, el día de la colocación de la primera piedra de la Ciudad del Real Madrid.

Si hay un emblema en el Real Madrid ese es Don Alfredo Di Stéfano, el franco-argentino conocido como la 'Saeta Rubia', quien es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del balompié. Sin embargo, el 12 de mayo de 2004, apareció otra 'Saeta Rubia' en el barrio de Valdebebas, un niño de solo 12 años que se le adelantó al mismo Di Stéfano para colocar la primera piedra de la Ciudad Deportiva de los 'blancos'. Ese pequeño fue un tímido Carvajal, que fue elegido entre todos los niños de la cantera para aquel acto simbólico.



Estaban todos los capitanes de 'La Fábrica', y él era 'solo' el tercer capitán del 'Alevín A', pero lo escogieron de improviso. "Mi madre me regañó después por salir con aquellas pintas, pero es que no esperaba que tuviera que salir yo", recordó Carvajal en alguna que otra entrevista años después.



Nadie sabía entonces que años después, aquel niño del barrio de Laganés (de las afueras de Madrid) sería todo un referente del madridismo. "No lo pudimos escoger mejor. Nosotros ya lo sabíamos", bromea otro ícono de la cantera del Madrid, Emilio Butragueño siempre que se le pregunta.



Aquella foto de Carvajal con Di Stéfano es una de las estampas más representativas y memorables que se luce a día de hoy en la Ciudad del Real Madrid, como recordatorio e inspiración para todos los canteranos 'blancos', que cada temporada buscan convertirse en el 'nuevo Dani'.

Se 'hizo' en Alemania

Dani Carvajal nació el 11 de enero de 1992 en Leganés (Madrid), y pese a que hoy cuenta con cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, el camino para consolidarse en el primer equipo 'blanco' y en la selección española no fue nada fácil.



Llegó en el 2002 a las inferiores del Real Madrid y a partir de entonces tuvo un ascenso meteórico pasando por todas las categorías del sistema de 'La Fábrica' hasta llegar al primer equipo, donde se encontró con lo más difícil: asentarse como titular.



En el 2010, con 18 años y recién ascendido al Castilla, Dani estuvo en los planes del técnico del primer equipo, Jose Mourinho. El lateral viajaría a la pretemporada en Estados Unidos, pero una salida de domingo con sus compañeros a piscinas naturales, terminaría en una herida en el pie que necesitaría sutura, impidiéndole el viaje al país americano. El técnico portugués no se lo perdonó y nunca más volvió a contar con él pese a su gran rendimiento.



"Fue muy duro no poder debutar siquiera después de 10 años y ver que mis compañeros sí lo hacían", reconoció Dani años después.



Dani Carvajal llegó con 10 años a la cantera del Real Madrid. Dani Carvajal llegó con 10 años a la cantera del Real Madrid.

Entonces, 'Cabeza de Kiwi', como lo llamaban sus amigos de la infancia, tuvo que salir para buscar minutos y convertirse en profesional, por lo que puso rumbo a la Bundesliga. El Madrid lo venció temerosamente al Bayer Leverkusen, guardándose una cláusula de recompra. A la larga, la mejor decisión que el lateral derecho y el club español pudieron tomar.



Carvajal maduró en todos los sentidos en Alemania, donde le añadió a su gran técnica la disciplina táctica de los germanos. Pero por sobre todo, la experiencia de vida fue enriquecedora. Dani vivía en en Dusseldorf con un ex compañero, lejos de su familia por primera vez en su vida, dando el salto desde el Castilla a una liga potente.



Y no tardó en 'asaltar' las portadas alemanas y españolas. Jugó la temporada 2012-13, ayudó al Leverkusen a ocupar la tercera casilla y fue elegido el mejor lateral derecho de la Bundesliga ese curso.

El regreso por la puerta grande al Bernabéu

Sus esfuerzos así como su gran temporada en Alemania, lo puso en la mira de equipos 'Top' de Europa, pero ni bien se abrió el mercado de fichajes, Real Madrid se movió de inmediato y ejerció la opción de compra por 7 millones de euros. Carvajal pasó de estar 'borrado' en el primer equipo a llegar como el flamante nuevo dueño del carril derecho de los 'blancos'.



Si cuando era niño se le 'coló' a Di Stéfano en la colocación de la primera piedra de Valdebebas, nueve años después hizo lo mismo pero con Florentino Pérez, a quien 'cortó' en el palco de honor del Santiago Bernabéu (2013) pensando que ya le tocaba. "Todavía no, Dani, pero quédate aquí", dijo el jefe al sonrojado futbolista, quien declaró ser "el hombre más feliz del mundo". El resto es historia: 14 títulos con el Madrid.

Dani Carvajal. (Foto: Getty Images) Dani Carvajal suma cuatro 'Orejonas' como madridista. (Foto: Getty Images)

Palmarés de Carvajal en el Real Madrid

Liga de España : 2016-2017

Supercopa de España : 2017-2018

Copa del Rey : 2013-2014

Supercopa de Europa : 2014-2015, 2016-2017 y 2017-2018

Champions League : 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018

Mundial de Clubes : 2014, 2016, 2017 y 2018

'La Roja', una cuenta pendiente

En el 2014, Del Bosque incluyó a Dani Carvajal en la lista de preseleccionados para el Mundial de Brasil; sin embargo, el lateral quedó fuera de los viajeros. Su debut se produjo el 4 de septiembre de ese mismo año, pero en un amistoso contra Francia.



El 2016 parecía ser un gran año del lateral, quien fue una de las piezas angulares del equipo de Zidane, que ganó la Champions League ese año en ante el Atlético de Madrid (la primera de las tres 'al hilo'). Pero una lesión lo sacó de ese encuentro a los 11 minutos... ¡y también de la Eurocopa de Francia.



La siguiente temporada terminó de manera similar para el lateral: estuvo nominado a mejor lateral derecho de los años 2017 y 2018, incluido en el 11 ideal, pero volvió a lesionarse y no terminó el encuentro ante la Juventus, que se selló con triunfo de los 'blancos' por 4 a 1.



Sin embargo, esta vez Carvajal apuró su recuperación y pudo llegar a la cita mundialista de Rusia, aunque no a su mejor nivel. Con España llegó hasta octavos de final de la Copa del Mundo, tras caer en penales frente a Rusia.



Dani Carvajal no ha ganado títulos con la Selección de España. (Foto: AFP) Dani Carvajal no ha ganado títulos con la Selección de España. (Foto: AFP)

Distinciones individuales:

Once de Bronce del Fútbol Draft : 2012

Once de Oro del Fútbol Draft : 2013

Equipo Ideal de la Bundesliga : 2013

Incluido en el Equipo Ideal de la Liga de Campeone s: 2014, 2017

Nominado al FIFA/FIFPro World XI : 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Equipo Ideal de LaLiga para la UEFA : 2017

Mejor Lateral Derecho del Mundo según ESPN : 2017, 2018

