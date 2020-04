Nuevo ‘guiño’ al Barcelona y a Setién. Dani Ceballos llegó al Arsenal en agosto cedido del Real Madrid, aunque aún no ha podido adapatarse por completo al fútbol inglés. Cuando Mikel Arteta asumió como técnico de los ‘Gunners’, el mediocampista estaba lesionado y antes solo había logrado un gol en 17 partidos.

En ese contexto aparecieron los rumores de un posible retorno al Real Madrid, de un regreso al Betis y hasta incluso de la posibilidad del Barcelona.

Ceballos, ofreció una entrevista a ‘El Partidazo’ de Movistar en la que repasó estos temas y volvió a elogiar al técnico del Barcelona Quique Setién, quien lo dirigió en Betis. Además, contó que no ha vuelto a conversar con Zidane, con quien tuvo algunos encontrones.

Sobre Setién

“(Me identifico con él) porque tiene un juego asociativo donde quieren mantener una alta posesión y llegar a la zona de ataque con muchos pases. Me identifico con ese tipo de entrenadores”.

¿Volverá al Madrid?

“Ojalá. Yo ahora tengo contrato con el Arsenal. Aposté por venir aquí porque era un plato fuerte. Ahora mismo en el Madrid es difícil jugar con los jugadores que hay. Ahora me enfoco en ser importante en un club”.

Y su relación con Zidane...

“No he hablado con Zidane desde que me fui. Tiene que ser complicado llevar un vestuario con tantos jugadores. No creo que Zidane hable con los jugadores cedidos”.

