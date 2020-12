El pase gol que Florentino Pérez esperaba. El jugador austriaco David Alaba ya es libre de negociar con cualquier club a partir del 1 de enero, según ha confirmado el propio presidente de la junta directiva del Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge. La cúpula del Real Madrid está atenta, pues el club ‘blanco’ parte primero en la ‘pole’.

El directivo ‘bávaro’ dio luz verde de manera oficial para que el defensor de 28 años resuelva su futuro lejos del Allianz Arena.

“El Bayern hizo todo lo posible para llegar un acuerdo”, explicó Rummenigge en diálogo ‘Doppelpass’. “Mantuvimos muchas conversaciones, pero queríamos una respuesta por su parte hasta finales de octubre. No ocurrió y no sé si volveremos a retomar las negociaciones. Lo que quiero dejar claro es que nuestra oferta reflejó lo mucho que sentimos por él. Pero no la aceptó”, añadió.

En cuanto al posible fichaje de Alaba por el Real Madrid, el mandamás muniqués evitó tomar partido: “No conozco los rumores. Es libre de negociar con quien quiera a partir del 1 de enero”, concluyó sobre un jugador al que le seduce la idea de vestir de blanco.

La ‘Juve’ también se apunta

Según destacó hace unos días el diario italiano ‘Tuttosport’, la ‘Vecchia Signora’ emerge también en el horizonte en forma de posible destino para el deseado futbolista de 28 años.

De hecho, el equipo de Turín se ha vuelto en un experto en incorporar a jugadores a coste cero (el caso de Alaba), como lo hizo en su momento con Andrea Pirlo, Daniel Alves, Kingsly Coman, Sami Khedira, Dani Alves, Aaron Ramsey o Adrien Rabiot.

Lo que exige Alaba

Alaba estaría pidiendo un salario de 15 millones de euros netos por temporada y, además, una prima de fichaje porque el club comprador se ahorra el traspaso: cifras actualmente imposibles para cualquier equipo en crisis financiera en tiempos de pandemia por COVID-19 y más ahora, que muchos están intentando reducir la masa salarial del primer equipo.





