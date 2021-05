Ahora mismo tiene todo su esfuerzo puesto en sacar adelante su proyecto del Inter Miami de la MLS, aunque ha hecho una necesaria y merecida pausa este domingo 2 de mayo, por motivo de su cumpleaños número 46. David Beckham, el exjugador del Real Madrid, Manchester United o AC Milan, está de festejo y fue sorprendido por su esposa Victoria con un singular regalo.

Y ha sido el propio exfutbolista internacional de la Selección de Inglaterra el que ha dado a conocer el detalle a través de su cuenta de Instagram, que como era de esperarse, se ha llenado de comentarios, ‘me gusta’ y todo tipo de reacciones ante tan original obsequio.

La ex ‘Spice girl’ sorprendió a Beckham con dos réplicas del exjugador hechas de globos con una estrafalaria estampa. “El chico cumpleañero con sus compañeros del Inter de Miami! Feliz cumpleaños”, comentaba la diseñadora en la divertida publicación.

Con un cuidado meticuloso con los detalles, los dos ‘Beckham’ hinchables lucían la camiseta rosa suave del Inter Miami, con el escudo del equipo incluido. “Hay similitudes, no lo puedo negar”, bromeó Victoria en uno de los clips.

(Foto: Instagram Victoria Beckham)

¿Con botox?

Pero algo más que los particulares regalos llamó la atención en la publicación: lo cambiado que está el rostro del exfutbolista, que podría haberse sometido en las últimas horas a un tratamiento facial a base de botox.

“¿Qué le ha pasado en la cara?” o “¿qué se ha hecho en la cara?” han sido algunos de los mensajes que se han podido leer de seguidores sorprendidos con la imagen del inglés.

‘Galáticos’ a su Inter

La franquicia de Florida, que está entrenada por el inglés Phil Neville, ya tiene en su plantilla a jugadores de reconocido prestigio en el fútbol, y de gran paso por importantes clubes de Europa.

El argentino Gonzalo Higuaín, ex de River, Real Madrid, Nápoles y Juventus, o el francés Blaise Matuidi, ex del PSG y la ‘Juve’, son algunos de ellos. Aunque eso no le ayudó a clasificarse para los ‘playoffs’ de la Conferencia Este al terminar en décima posición.

Por ello es que David Beckham no descarta poder contar con otros ‘fenómenos’ del balompié en un futuro no muy lejano. “Cuando anunciamos este proyecto de Miami, siempre se iba a hablar de qué jugadores íbamos a traer, ya fuera Ronaldo, Messi o Neymar”, explicó.

