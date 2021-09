En busca de su propio camino. Romeo Beckham se estrenó este lunes en el fútbol profesional. El segundo hijo de David Beckham sumó su primeros minutos en el Fort Lauderdale, club que milita en la USL League One (tercera división del fútbol norteamericano) y que es filial del Inter de Miami, ambos propiedad del exjugador inglés.

Phil Neville, DT del Inter de Miami, y que compartió equipo con ‘Becks’ en la famosa ‘Generación 92′ del Manchester United, estuvo presente en el campo de juego. Tras el debut de Romeo, el estratega reveló el pedido especial que le hizo su gran amigo.

“Tienes que ser más duro con él que con los demás’. Es lo primero que me dijo David. Tiene que trabajar más duro que nadie para entrar en ese equipo porque habrá preguntas, habrá expectativas sobre sus hombros”, sostuvo en conferencia de prensa.

“Pienso que Romeo lo hizo realmente bien. Creo que la medida de su desempeño fue que solo estaba planeado para jugar 45 minutos, y jugó casi 80 minutos porque es un chico que tiene hambre de gloria. Él sabe que tiene mucho desarrollo por hacer, y tiene todos los atributos correctos (carácter, determinación, buena persona) para tener una muy buena oportunidad de triunfar en el fútbol profesional”, añadió.

Neville también aprovechó para aclarar cómo se dio el fichaje de su hijo al Fort Lauderdale, ya que en las últimas semanas se especuló que en dicha institución se estaría realizando nepotismo.

“Cuando me uní a este club de fútbol, Harvey estaba en el Manchester United [...] y yo no participé en la contratación de mi hijo. Lo hicieron otras personas. La decisión la tomó mi hijo, y esa es una decisión que debe tomar él mismo. Él sabe que cuando está en este club de fútbol no es diferente a cualquier otro jugador, y es lo mismo con Romeo“, explicó.





