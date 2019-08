Dembélé contraataca: el mensaje del francés en medio de la operación Neymar, Barcelona y PSG 

Uno de los motivos por los que el regreso de Neymar al Barcelona perdió fuerza en los últimos días fue por la negativa de Ousmane Dembélé a convertirse en 'moneda de cambio' por parte de los azulgranas y llegar al PSG. El francés se resiste a salir del Camp Nou y menos en las condiciones que planteó el club culé. Y en medio aún del tremendo 'culebrón', el extremo ha dejado un mensaje cargado de ironía para sus críticos.



A través de su cuenta de Instagram, Dembélé publicó una foto de lo que fue su almuerzo este sábado bajo el título en francés “hygiène de vie deplorable” (“ejemplo de vida deplorable”), en una clara muestra de sarcasmo a quienes critican su estilo de vida. Incluso, alguna vez uno de sus ex cocineros personales lo señaló de no cuidar su dieta como corresponde a un deportista de élite.



Así, ‘Dembouz’ ha querido mostrar que, al menos ahora, no hay nada más lejano que ello y que está dispuesto a cambiar hasta su dieta para quedarse en el Barcelona.

La imagen que publicó el francés: un menú con salmón a la plancha, pasta, zumo y agua mineral. (Foto: Instagram Dembélé) La imagen que publicó el francés: un menú con salmón a la plancha, pasta, zumo y agua mineral. (Foto: Instagram Dembélé)

No se mueve del Can Barza

De acuerdo a medios españoles, Dembélé le ha dicho al Barcelona “no” en varias oportunidades. Él no piensa ser el futbolista de trueque en el argumento azulgrana en el mercado de pases. Pese a haber estado ya dos temporadas con los catalanes, Ousmane considera que puede ganarse un lugar en la alineación titular del Barcelona al lado de Lionel Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez.



La negativa de Dembélé ha sido un golpe muy fuerte para las aspiraciones de los dirigentes del cuadro catalán de 'repatriar' a Neymar. Primero intentaron lograrlo con Philippe Coutinho, pero el brasileño prefirió marcharse cedido al Bayern Munich que al PSG. Y ahora lo es Dembélé.



Dembélé tiene contrato hasta junio del 2022 y el Barca se encuentra en un dilema: ellos ya no quieren al futbolista, aunque él se rehúsa a marcharse de Camp Nou en el mercado de pases de verano. ¿Habrá humo blanco para el 2 de setiembre? Los catalanes siguen esperando.

