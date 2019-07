'Lagarto' vs 'Depredador': revelan que Diego Costa llegará al fútbol brasileño... ¿Tiembla Paolo?

El lateral izquierdo brasileño Filipe Luis dijo este viernes, en su presentación como nuevo jugador del Flamengo , que el delantero Diego Costa le prometió que en unos años se uniría a la disciplina del club de Río de Janeiro.



" Otro que va a venir de aquí a unos años va a ser Diego Costa, estoy hablando con él. Me prometió que vendría, en caso de que el Flamengo necesite un delantero, ¿no?", dijo en una rueda de prensa el defensa de 33 años, vestido con la camiseta de su nuevo equipo, en el que lucirá el dorsal 16.



Filipe Luis y Diego Costa también jugaron juntos en el Chelsea (Getty) Filipe Luis y Diego Costa también jugaron juntos en el Chelsea (Getty)

En ese mismo momento, el vicepresidente de fútbol del Flamengo, Marcos Braz, interrumpió al futbolista y le comentó entre risas: "No sabes el error que acabas de cometer".



Filipe Luis, que viene de ganar la Copa América con su selección, fue anunciado como nuevo jugador del Flamengo el martes pasado tras llegar como agente libre al no renovar con el Atlético de Madrid, club en el que militó la mayor parte de sus quince años en Europa y donde coincidió con Diego Costa.



"Quería retirarme en el Atlético, pero no fue posible, ya quise retirarme en el Figueirense (club donde se formó en Brasil)... Uno cambia tanto, que hoy no es posible saber lo que ocurrirá mañana, pero ojalá que me queden muchos años aquí (en el Flamengo)", indicó el lateral.



Sobre su debut con el 'Mengao', manifestó que "hace tres semanas" que no trabaja de manera intensa y, en este sentido, aclaró que "necesita un tiempo de adaptación" para recuperar su "mejor nivel físico". EFE

